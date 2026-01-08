La saisie mercredi par les garde-côtes américains du pétrolier russe Marinera lié au Venezuela a donné lieu à la diffusion d'images qui n'avaient rien à voir. Info ou Intox fait le tri.
Ces images ne montrent pas la saisie par les Etats-Unis du pétrolier Marinera
