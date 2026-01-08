Les forces de sécurité syriennes se déploient sous les tirs alors que des civils fuient les quartiers à majorité kurde d'Alep, au milieu d'affrontements entre les forces gouvernementales et les combattants kurdes. Les autorités syriennes ont autorisé les civils à sortir jeudi matin de deux quartiers kurdes d'Alep avant de reprendre le bombardement de ces zones encerclées par l'armée, au troisième jour des violences dans la grande ville du nord de la Syrie. IMAGES
Des civils fuient, des coups de feu entendus à la périphérie d'Alep
