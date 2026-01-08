Ce vendredi le Sénégal affronte le Mali en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations. Favoris de la compétition, les Lions de la Teranga défient des Aigles maliens solides et ambitieux. Les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois en phase finale de la CAN, en 2004, pour un match nul 1-1 en phase de groupes.
CAN : Mali - Sénégal, la première affiche des quarts de finale vendredi
