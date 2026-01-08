Donald Trump a ordonné le retrait des Etats-Unis de 66 organismes internationaux, la plupart liés à l'ONU. Parmi ces organismes: le GIEC et la CCNUCC (la Convention cadre sur les changements climatiques qui encadre les COP). Selon le Président américain, ils portaient atteinte à la souveraineté nationale américaine. En réalité, les Etats-Unis perdent leur voix dans le concert des nations. Ils ne pourront plus s'exprimer dans les négociations internationale sur un grand nombre de sujets.
L'ère du repli américain: Donald Trump ordonne le retrait de 66 organismes internationaux
