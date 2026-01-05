Les Bourses de Tokyo et Séoul bondissent de plus de 2% lundi dans les premiers échanges, dans des marchés notamment portés par les valeurs technologiques et de l'optimisme pour 2026, semblant peu affectés par les tensions géopolitiques après l'opération américaine au Venezuela. Vers 00H10 GMT à Tokyo, l'indice Nikkei grimpait de 2,10% à 51.398 points. A Séoul, l'indice Kospi gagnait 2,09% à 4.399 points. IMAGES
Les Bourses de Tokyo et Séoul bondissent, le Venezuela n'assombrit pas l'optimisme pour 2026
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro