Comment fait l’Espagne pour avoir la plus forte croissance d’Europe sans aucun budget depuis 3 ans ?

information fournie par Ecorama 25/11/2025 à 14:00

Sans budget depuis trois ans, l’Espagne affiche pourtant la plus forte croissance de la zone euro. Alors que la France peine à voter une loi de finances, nos voisins ibériques, malgré un gouvernement minoritaire et des crédits publics figés, continuent de payer retraites, fonctionnaires et soins… et voient leur économie tourner à plein régime. Tourisme, exportations, consommation et fonds européens du plan de relance : autant de moteurs qui expliquent ce paradoxe. Une anomalie institutionnelle qui, loin de freiner l’activité, propulse Madrid en tête de la croissance européenne. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 25 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

1 commentaire

  • 14:52

    100 millions, mais les stats comptent toutes les personnes qui passent par la France, surtout ceux du nord de l Europe qui vont depenser leur argent en espagne et pas chez nous. Voila la vérité, et l Espagne est plus sur, la police n est pas empecher de travailler, ni haie par des parties d extremes gauches.

Signaler le commentaire

Fermer

