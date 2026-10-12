Ces entreprises françaises qui réussissent l’exploit d’emprunter moins cher que l’État !

information fournie par Ecorama • 12/10/2026 à 15:39

Face à la dégradation de la signature française, 17 entreprises du CAC40 dont Air Liquide, LVMH, Sanofi ou TotalEnergies se financent désormais à des taux inférieurs à ceux de l'État. Près de 40 % des obligations des grands groupes sont émises en dessous du taux souverain, un phénomène inédit depuis la crise des dettes souveraines de 2011. Cela traduit une méfiance envers la qualité de crédit de la France, même si le risque de contagion vers les entreprises cotées reste pour l'instant contenu. L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 12 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com