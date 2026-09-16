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Avec le retour de l’inflation, l’or est-il encore un refuge ?

information fournie par Boursorama 16/09/2026 à 12:07

Le cours de l'or a rebondi cet été, passant de 3 950 $ à 4 400 $ l'once, porté par une demande accrue dans un contexte de tensions économiques et géopolitiques. Malgré la remontée des taux et un pétrole proche de 100 $, le métal précieux conserve son statut de valeur refuge, même si sa corrélation historique avec les taux d'intérêt semble évoluer. Entre inflation persistante, banques centrales plus agressives et taux américains à 4,80 %, les investisseurs continuent de privilégier un actif sans rendement mais perçu comme protecteur. L'analyse de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Inflation
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