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David Cayla : "Pour l'instant, la France n'est pas dans une crise de la dette"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 12/10/2026 à 14:05

La réaction des marchés à la dette française reste extrême, avec des taux à 4,85 % et un climat politique tendu, alors que les débats budgétaires s’annoncent explosifs après le rejet de la partie fiscale par les députés en commission des finances. Entre propositions divergentes des candidats, critiques sur les économies du RN et absence de marges de manœuvre, la France apparaît comme l’un des pays occidentaux les plus fragiles. L’analyse de David Cayla, économiste et maître de conférences à l’Université d’Angers. Ecorama du 12 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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