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Les hedge funds américains vont-ils avoir la peau de la France ?

information fournie par Ecorama 14/09/2026 à 14:10

Les hedge funds assurent désormais plus de la moitié des échanges d’obligations européennes, rendant la dette française plus exposée à des investisseurs volatils alors que les taux souverains français à 10 ans viennent de toucher les 4,50 %. Leur poids croissant, combiné au recul des investisseurs institutionnels, accroît le risque de tensions sur les marchés et pourrait devenir une source de déstabilisation pour les finances publiques. Ce phénomène, déjà visible aux États‑Unis, interroge sur la nécessité d’encadrer davantage l’effet de levier et les stratégies spéculatives. L’analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco. Ecorama du 14 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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