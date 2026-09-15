Taux français à 4,5% : la France va dans le mur ?

Les taux français à 10 ans franchissent les 4,5 %, un niveau inédit depuis 2008, alors que le spread franco allemand dépasse les 100 points de base. La facture d’intérêt pourrait grimper à 65 milliards d’euros dès l’an prochain, dans un contexte où les investisseurs doutent de la trajectoire budgétaire et de la capacité du gouvernement à trouver 30 milliards d’économies. Entre méfiance des marchés, risque de crise souveraine et incertitude politique avant la présidentielle, la tension sur la dette française devient préoccupante. L’analyse de Jean Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Ecorama du 15 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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