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100% ETF : pourquoi les ETF actifs ont désormais la cote

information fournie par Boursorama 15/09/2026 à 14:38

Les ETF sont souvent associés à la gestion passive et à la réplication d'indices boursiers. Pourtant, une nouvelle génération de produits connaît un développement rapide : les ETF actifs. Comment fonctionnent-ils ? Quels sont leurs avantages et leurs spécificités par rapport aux fonds actifs traditionnels ? Pour répondre à ces questions, Hadrien Houalla, Commercial Wealth chez BlackRock pour la France et Monaco, décrypte le fonctionnement de ces solutions d'investissement qui entendent conjuguer la souplesse de l'enveloppe ETF avec une gestion plus discrétionnaire.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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