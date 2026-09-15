100% ETF : pourquoi les ETF actifs ont désormais la cote

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Les ETF sont souvent associés à la gestion passive et à la réplication d'indices boursiers. Pourtant, une nouvelle génération de produits connaît un développement rapide : les ETF actifs. Comment fonctionnent-ils ? Quels sont leurs avantages et leurs spécificités par rapport aux fonds actifs traditionnels ? Pour répondre à ces questions, Hadrien Houalla, Commercial Wealth chez BlackRock pour la France et Monaco, décrypte le fonctionnement de ces solutions d'investissement qui entendent conjuguer la souplesse de l'enveloppe ETF avec une gestion plus discrétionnaire.