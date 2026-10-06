Selon la Commission européenne, les prix de l'immobilier ont augmenté de 60% depuis 2013. Ce mardi, les députés européens ont donc décidé de débattre des moyens de rendre le logement plus abordable d'autant que les 27 sont loin d'être égaux dans ce domaine. Les villes les plus chères ne sont pas forcément celles où la pression du logement est la plus élevée.
UE : ces villes où le loyer dévore les salaires
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