Les 17-18 octobre 2026 aura lieu sur le circuit de Zolder en Belgique, la finale de la saison de NASCAR Euro Series, une compétition de sport automobile avec des voitures de catégorie stockcar. Le Français Paul Jouffreau au volant de sa Ford Mustang de l'écurie RDV Compétition va tenter de remporter son premier titre de champion du monde, avec deux victoires jusqu'ici. Le jeune pilote de 22 ans avait terminé 2ème et 3ème lors des deux dernières saisons.
Nascar : le phénomène français de 22 ans Paul Jouffreau en quête du titre de champion d'Europe
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