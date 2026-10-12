A Paris, le marché historique des Enfants rouges ravagé par les flammes

Les pompiers interviennent sur un incendie qui a ravagé le marché historique des Enfants rouges à Paris, le 12 octobre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Terriblement triste": un incendie spectaculaire a détruit dans la nuit de dimanche à lundi, sans faire de victime, le marché historique des Enfants rouges, situé dans le Marais à Paris, provoquant une vive émotion dans ce quartier touristique de la capitale, avec 17 commerces partis en fumée.

L'incendie, dont l'origine est encore inconnue, a été maîtrisé en deux heures, au petit matin, selon la mairie. Une femme sapeur-pompier "a été légèrement incommodée", a précisé, en milieu de matinée, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire.

"L'intégralité du marché a été détruit par les flammes et grâce à l'intervention très rapide des pompiers, tous les bâtiments adjacents ont pu être légèrement endommagés mais ont été mis en sécurité", a déclaré, lors d'une visite sur place, l'édile socialiste.

"Tous les étalages ont brûlé", soit 1.000 m2, avait indiqué plus tôt à la presse le lieutenant-colonel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) Pierre de Bouvier.

L'incendie s'est déclaré vers 3H00 du matin, selon la préfecture. Et les pompiers ont reçu l'alerte, via un appel téléphonique, à 04H15.

Un témoin, Bernard Géliot, qui habite en face, a expliqué à l'AFP avoir été "réveillé par le bruit et les flammes vers 4H10".

"A 4H20, je suis arrivé à l'angle, les flammes dépassaient les toits", raconte également Jean-Marc Ferrandery, responsable du café du marché des enfants rouges. "Ce marché, c'est une perle, un lieu historique, c'est terriblement triste", poursuit-il.

Un peu avant 11H00, plusieurs dizaines de riverains, touristes et commerçants viennent constater les dégâts, émus de voir ce lieu emblématique, considéré comme le plus vieux marché alimentaire couvert de la capitale, parti en fumée.

Fondé en 1615, ce marché, classé monument historique en 1982, abritait des petits restaurants, des étals de primeurs et de fleuristes.

"C'est des années de travail qui partent en fumée", déplore Florian Warth, commerçant de ce marché.

Selon Ariel Weil, maire du IVᵉ arrondissement de Paris, 17 commerces ont été ravagés par les flammes.

"On va d'ores et déjà travailler à une réimplantation provisoire des commerçants du marché des Enfants rouges sur une autre zone pour qu'ils puissent reprendre le plus vite possible leurs activités", a promis Emmanuel Grégoire.

"Reconstruire"

L'intervention, qui a mobilisé 150 pompiers et une cinquantaine de véhicules, a été compliquée car les secours n'ont pu accéder au site qu'à pied.

A leur arrivée, de hautes flammes ravageaient le marché, selon le lieutenant-colonel Pierre de Bouvier, en précisant que les habitants voisins du marché avaient déjà été évacués.

Une odeur de brûlé enveloppait encore lundi matin le quartier, où des centimètres de mousse utilisée par les pompiers recouvraient un trottoir devant l'une des entrées du marché, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les pompiers étaient toujours en intervention en milieu de matinée.

La BSPP et des agents du département de l'architecture de la préfecture de police s'attelaient à vérifier que les murs mitoyens n'avaient pas été fragilisés par le sinistre.

Les deux portails en fer emblématiques du marché surplombés de l'inscription "Marché des Enfants rouges" sont eux restés intacts, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le marché tire son nom des tenues d’étoffes rouges portées par les orphelins accueillis dans un hôpital créé en 1536 à proximité par la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre.

Les pompiers interviennent sur un incendie qui a ravagé le marché historique des Enfants rouges à Paris, le 12 octobre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'hôpital a fermé en 1772 et le marché a été baptisé en mémoire de ces "enfants rouges" à la fin du XVIIIe siècle.

"C'est mon quartier, c'est un marché historique, c'est l'âme de Paris centre. C'était très sympa, on mangeait debout, ça faisait partie du cœur de Paris", témoigne encore Martine Laupin, qui vient souvent dans le quartier.

Ariel Weil a lui promis de "reconstruire" cette "institution". Ce marché "a survécu" il y a des années à la "menace" de la construction d'un parking, "il survivra à cet incendie", a-t-il assuré.

Sur X, le ministre des PME et du Tourisme Serge Papin a promis que l'Etat serait "aux côtés de la Mairie de Paris pour aider à la reconstruction".