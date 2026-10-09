Votre facture d’électricité va-t-elle augmenter cet hiver

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 09/10/2026 à 14:00

Le gouvernement promet que les tarifs réglementés n’augmenteront pas cet hiver, malgré une hausse mécanique attendue de 3 à 4 % liée au gaz, au nucléaire et à l’hydraulique. Cette promesse ne concerne que les 54 % de ménages souscrivant une offre réglementée et non les offres de marché, plus exposées aux tensions énergétiques. Certains estiment que la hausse pourrait être repoussée après la présidentielle, mais pas évitée. Débat entre Jean Marc Daniel, économiste et professeur à ESCP Business School et Franck Dedieu rédacteur en chef Économie à Marianne. On va pas se fâcher du 09 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.