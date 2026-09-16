Dette américaine à 10 ans à 5% : une menace pour votre épargne ?

Les taux américains à 10 ans dépassent désormais 5%, un niveau inédit depuis 2008, signe d'une défiance croissante des investisseurs obligataires. Cette remontée rapide, alimentée par des tensions sur les prix et par les hésitations de la Fed, renchérit le coût du crédit pour les ménages et les entreprises américaines. À ce niveau, les Treasuries deviennent attractifs, ce qui pourrait peser sur les marchés actions déjà très valorisés. L'analyse de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 16 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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