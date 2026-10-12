Les prix des carburants vont-ils baisser en France après l’accord Trump-Poutine ?

information fournie par Ecorama • 12/10/2026 à 14:10

Donald Trump annonce un accord avec Vladimir Poutine pour livrer 4,8 millions de tonnes de diesel russe, afin d’inonder le marché mondial et faire baisser les prix aux États Unis avant les midterms. Mais la capacité réelle de la Russie à exporter autant reste incertaine, ses raffineries ayant été touchées à 30 %, et les Européens ne peuvent pas acheter ce diesel en raison des sanctions. En France, une éventuelle baisse serait limitée et probablement temporaire, dépendant de l’équilibre mondial des flux plutôt que de l’accord lui-même. L’analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco. Ecorama du 12 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.