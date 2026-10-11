Les Houthis revendiquent plusieurs frappes contre l'aéroport de Ryad

Cette capture d'une vidéo publiée par le centre médiatique Ansarullah le 10 octobre 2026 montre ce qu'il présente comme un incendie provoqué par une frappe de drone contre les forces gouvernementales yéménites ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )

Les Houthis du Yémen ont revendiqué dimanche des "opérations d'envergure" contres des aéroports et des infrastructures énergétiques saoudiennes, à l'issue d'une série d'attaques dont l'une a fait treize morts samedi, la plus meurtrière en dix ans dans le royaume.

L'ampleur des attaques visant Ryad ces derniers jours est inédite depuis le début en 2014 de la guerre au Yémen opposant les Houthis aux forces gouvernementales, qui bénéficient du soutien militaire d'une coalition conduite par l'Arabie saoudite depuis 2015.

Les Houthis pro-iraniens ont indiqué avoir mené "quatre opérations d'envergure au cours des dernières 24 heures, utilisant des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones".

Ils ont indiqué avoir ciblé, "en trois phases" à partir de vendredi soir, l'aéroport international de Ryad.

Samedi, une attaque a fait 13 morts et 309 blessés, selon un bilan provisoire, et entrainé l'arrêt des vols jusqu'à nouvel ordre, selon une source du secteur aérien. Et dimanche, les autorités saoudiennes ont annoncé qu'un "projectile non identifié" avait provoqué un incendie sur le terminal 4, faisant plusieurs blessés.

Aramco ciblé

Les Houhtis ont également revendiqué des opérations contre des sites appartenant au géant énergétique Aramco : l'installation gazière de Shugadam, et une raffinerie à Tanajib, toutes deux dans l'est de l'Arabie saoudite.

La quatrième opération a visé l'aéroport international de Dammam. "La frappe a atteint sa cible directement et a entraîné une perturbation du trafic aérien à l'aéroport", s'est félicité Yahya Saree, le porte-parole militaire des Houthis, dans un communiqué.

Selon le site officiel de l'aéroport de Dammam, de nombreux vols, au départ comme à l'arrivée, ont été signalés comme retardés.

Avec la fin des chaleurs estivales, octobre marque généralement le début de la haute saison pour le pèlerinage de la Omra, des millions de musulmans du monde entier affluant vers le royaume.

Les Houthis ont renouvelé dimanche leur avertissement aux voyageurs, employés et compagnies aériennes, assurant que les aéroports saoudiens n'étaient "pas sûrs, à l'exception" de ceux des villes saintes de La Mecque et Médine.

Les combattants pro-iraniens avaient déjà revendiqué mercredi et jeudi des frappes contre l'aéroport de Ryad, qui ont fait six morts au total.

"Crime de guerre"

La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a dénoncé l'attaque de samedi, y voyant "un crime de guerre" auquel elle a promis de répondre "avec fermeté".

Cette attaque constitue la plus meurtrière commise dans le royaume depuis août 2015 et un attentat suicide du groupe jihadiste Etat islamique (EI) qui avait fait 15 morts.

Les réactions internationales à cette attaque contre une infrastructure civile ont afflué, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu condamnant une "horrible attaque terroriste".

"Ce qui s'est passé (...) n'est pas acceptable", a réagi Donald Trump samedi, indiquant qu'il allait examiner une possible participation américaine aux opérations militaires contre les Houthis, et s'entretiendrait avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume.

Les Etats-Unis n'avaient jusque-là pas donné suite à plusieurs demandes saoudiennes de soutien.

L'ONU, Paris, Londres, Berlin, Doha, Amman, Moscou, Bagdad et Islamabad ont également condamné l'attaque de l'aéroport, qualifiée d'"escalade dangereuse" par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Malgré des différends diplomatiques avec Ryad, notamment au Yémen, les Emirats arabes unis ont exprimé leur solidarité envers le royaume et leur "soutien à toutes les mesures visant à préserver" sa sécurité.

124 frappes saoudiennes

Des partisans du mouvement houthi manifestent contre l'intervention saoudienne au Yémen à Hodeida, le 9 octore 2026 ( AFP / Zayed Al-Waqidi )

Après l'attaque de samedi sur l'aéroport de Ryad, les autorités saoudiennes avaient recensé 12 morts (quatre Saoudiens, deux Bangladais, un Américain, un Égyptien, un Argentin, un Syrien, un Palestinien et un Soudanais).

Dimanche, l'ambassade d'Inde en Arabie saoudite a annoncé qu'un de ses ressortissants était décédé des suites de ses blessures.

Sur le terrain yéménite, les hostilités se poursuivent après l'offensive éclair lancée en septembre par les Houthis qui ont pris le contrôle sur la mer Rouge du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, déclenchant une contre-offensive gouvernementale.

Les Houthis ont dénoncé une "brutale agression saoudienne", faisant état de 124 frappes aériennes depuis samedi contre différents sites du pays, dont la capitale Sanaa, sous leur contrôle.

De la fumée s'élève après une attaque aérienne sur la capitale yéménite Sanaa, contrôlée par les Houthis pro-iraniens le 9 octobre 2026 ( AFP / - )

Des sources militaires du camp gouvernemental ont indiqué samedi à l'AFP que les forces yéménites avaient progressé autour du détroit, sans parvenir à le sécuriser.

Un responsable houthi a assuré que le mouvement tenait toujours l'île de Mayyoun, au cœur du passage maritime qui a gagné en importance depuis que Téhéran restreint la navigation dans celui d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule arabique.