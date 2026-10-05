Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a créé la surprise dimanche au premier tour de la présidentielle au Brésil en devançant le président sortant de gauche Lula, qu'il affrontera au second tour le 25 octobre.
Présidentielle au Brésil : Flavio Bolsonaro crée la surprise en devançant Lula
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