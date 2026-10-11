La tension monte entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'armée éthiopienne poursuit son offensive dans le Tigré, où des troupes érythréennes auraient pénétré ces derniers jours. Les deux pays s'accusent mutuellement d'agression. Asmara dénonce une déclaration de guerre et saisit les Nations unies.
L'Érythrée accuse l'Éthiopie de déstabiliser la région
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