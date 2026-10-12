Ce que l'on sait de l'opération du pape

Le pape Léon XIV pendant la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le 11 octobre 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV a indiqué qu'il subirait cette semaine une intervention chirurgicale pour retirer un nodule pulmonaire, une annonce inédite sur l'état de santé d'un souverain pontife.

Âgé de 71 ans, le pape est par ailleurs en bonne santé et connu pour son goût du sport. Voici ce que l'on sait.

Quand aura lieu l'opération ?

Le pape a déclaré que l'opération était prévue "dans les prochains jours" et le bureau de presse du Vatican a indiqué qu'elle se déroulerait au début de la semaine, sans donner de date.

Les médias italiens ont avancé que l'intervention pourrait avoir lieu mardi 13 octobre, bien que le pape doive présider une messe dans la basilique Saint-Pierre mercredi matin avec des responsables de l'Église du monde entier, et qu'aucune modification n'ait, pour l’instant, été annoncée dans son agenda.

Le bureau de presse du Vatican a indiqué que les médecins s'attendent à ce que la convalescence du pape dure environ une semaine. Cela lui permettrait de partir pour sa visite en Amérique latine comme prévu, le 6 novembre.

Ce voyage de 11 jours le mènera en Uruguay, en Argentine et au Pérou - un pays cher au cœur du pape, qui y a travaillé comme missionnaire pendant deux décennies et y a pris la citoyenneté péruvienne.

Qu'est-ce qu'un nodule pulmonaire ?

Un nodule pulmonaire est une petite masse de tissu dans le poumon. En général, ils sont bénins, c'est-à-dire non cancéreux. Un faible pourcentage peut toutefois correspondre à un stade précoce de cancer du poumon.

La plupart des petits nodules ne provoquent aucun symptôme et ne sont découverts qu'à l'occasion d'examens réalisés pour d'autres problèmes de santé.

Les nodules plus volumineux peuvent entraîner un essoufflement, des douleurs thoraciques ou une toux persistante, parfois accompagnée de sang.

L'intervention est généralement pratiquée sous anesthésie générale, le patient étant intubé afin d'assurer sa respiration.

Où l'opération aura-t-elle lieu ?

Une statue du pape Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli à Rome, le 12 octobre 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

L'opération devrait se dérouler à l'hôpital Gemelli, le plus grand de Rome, où les papes sont généralement soignés. Le prédécesseur de Léon, François, y a passé plusieurs semaines pour des traitements avant son décès en avril 2025.

Jean-Paul II, à la tête de l'Église de 1978 jusqu'à sa mort en 2005, a été soigné à neuf reprises à Gemelli et y a passé au total 153 jours. Il plaisantait en disant que cet hôpital était comme le "Vatican numéro trois", après la résidence estivale de Castel Gandolfo.

Le Vatican a fini par aménager un appartement au dernier étage du site hospitalier, accessible par un long couloir gardé par la police italienne et la gendarmerie vaticane.

Outre la chambre du pape, la suite comprend, selon les informations, une salle de réunion pour le personnel médical, une cuisine, une salle de bains et des espaces de repos. Il y a également une petite chapelle.