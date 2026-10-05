Cas supposé de peste: la Russie se veut rassurante, Trump offre son aide

La situation sanitaire est "sous contrôle" en Russie selon les autorités qui ont minimisé les informations selon lesquelles une laborantine serait décédée de la peste en Sibérie, les États-Unis affirmant surveiller la situation "de près" ( AFP / SAUL LOEB )

La situation sanitaire est "sous contrôle" en Russie selon les autorités, qui ont minimisé lundi les informations selon lesquelles une laborantine serait décédée de la peste en Sibérie, Donald Trump se disant de son côté prêt à apporter de l'aide.

Le président américain a aussi dit surveiller la situation "de très près"".

Le décès de Daria Chipilova, une technicienne de laboratoire de 28 ans qui travaillait pour l'Institut de lutte contre la peste d'Irkoutsk, rapporté par plusieurs médias russes vendredi, a suscité de vives inquiétudes.

Selon le média Peuples du Baïkal, elle aurait pu contracter la peste pulmonaire à cause du bris d'un tube à essai.

Selon la même source, environ 200 personnes avec lesquelles cette femme aurait pu avoir été en contact ont été mises ne quarantaine.

Mais les analyses réalisées par une commission d'experts spéciale montrent que la cause du décès de la jeune femme est "une pneumonie" à l'origine "indéterminée", a affirmé lundi le gouverneur de la région d'Irkoutsk, Igor Kobzev.

Selon l'enquête menée par l'agence de santé publique Rospotrebnadzor, "aucun micro-organisme lié à l'activité professionnelle de la jeune femme n'a été détecté dans ses biomatériaux", a-t-il déclaré sur Telegram.

Pas lieu de "s’alarmer", selon Washington

La situation sanitaire dans la région est "stable", a affirmé M. Kobzev, ajoutant qu'aucun autre employé de l'Institut de lutte contre la peste n'avait consulté de médecin depuis l'annonce du décès de la jeune femme.

"La situation reste sous notre contrôle et celui des experts", a-t-il affirmé.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, lui, demandé aux journalistes lundi de "se référer aux déclarations officielles de Rospotrebnadzor plutôt qu'aux rumeurs et spéculations".

Les États-Unis prêtent également attention à la situation, a déclaré de son côté lundi Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine.

"Les déplacements entre les États-Unis et la Russie sont évidemment très limités, mais comme pour toute autre chose, si quelque chose de ce genre venait à s'échapper, cela pourrait se propager rapidement", a affirmé le secrétaire d'État à des journalistes avant son départ pour l'Islande.

"Nous regardons et surveillons donc de près. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'alarmer, mais il y a lieu (...) de garder un œil dessus", a-t-il ajouté.

"On regarde ça de très près, on vient juste d'en entendre parler", a déclaré de son côté Donald Trump, avant d'ajouter : "On va les aider".

La peste est une maladie infectieuse causée par des bactéries. La peste pulmonaire est hautement contagieuse et peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Brendan Wren, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), souligne, dans un communiqué, que la bactérie à l'origine de la peste pulmonaire est "assez transmissible, mais pas autant" que le Covid-19.

"Il y a encore environ 2.000 cas de peste chaque année dans le monde qui peuvent être traités avec des antibiotiques courants. Mais si des souches résistantes à plusieurs antibiotiques émergent, et si le laboratoire travaille sur une telle souche, les possibilités de traitement peuvent être limitées", ajoute-t-il.