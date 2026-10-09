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Les marchés financiers vont-ils faire plier la France ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 09/10/2026 à 14:10

Les taux souverains français ont frôlé les 5 % et le spread franco allemand tourne autour des 140 points de base, signe d’une nervosité persistante malgré les tentatives du gouvernement pour rassurer les investisseurs. Certains créanciers étrangers, notamment japonais, commencent à céder leurs obligations françaises, alimentant le risque d’une nouvelle poussée de fièvre si un budget crédible n’est pas rapidement présenté. Débat entre Jean Marc Daniel, économiste et professeur à ESCP Business School et Franck Dedieu rédacteur en chef Économie à Marianne. On va pas se fâcher du 09 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 14:27

    Bah ! Oui, quand on est trop endetté, la pavillon ne vous appartient plus, il est vendu par la banque pour rembourser l’hypothèque, une entreprise en défaut de payement est mise en faillite pour rembourser les créanciers et un pays surendetté doit entendre ses prêteurs internationaux, sinon plus de sous pour payer retraites et fonctionnaires, la "carte bleue" est avalée, simple . Merluche ne comprend pas mais il n'aura pas le choix ...

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