Les marchés financiers vont-ils faire plier la France ?

Les taux souverains français ont frôlé les 5 % et le spread franco allemand tourne autour des 140 points de base, signe d’une nervosité persistante malgré les tentatives du gouvernement pour rassurer les investisseurs. Certains créanciers étrangers, notamment japonais, commencent à céder leurs obligations françaises, alimentant le risque d’une nouvelle poussée de fièvre si un budget crédible n’est pas rapidement présenté. Débat entre Jean Marc Daniel, économiste et professeur à ESCP Business School et Franck Dedieu rédacteur en chef Économie à Marianne. On va pas se fâcher du 09 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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