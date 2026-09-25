Marine Le Pen a-t-elle raison ou tort d’affirmer que la France est au bord d’une crise obligataire ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 25/09/2026 à 14:10

Le taux français à 10 ans s’approche des 4,70 %, contre 4,20 % trois semaines plus tôt, alimentant l’idée d’une pression croissante sur la dette publique. Les investisseurs demandent chaque jour un peu plus pour prêter à la France, alors que les 54 milliards d’effort budgétaire annoncés n’ont pas calmé les marchés. Dans un contexte où la crise obligataire est aussi américaine et mondiale, la question est de savoir si ce rythme de hausse peut se poursuivre jusqu’à la présidentielle. Débat entre Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune, ancien directeur de la rédaction du magazine Alternatives économiques et Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI. On va pas se fâcher du 25 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.