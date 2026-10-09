L’Europe bientôt en guerre commerciale avec la Chine ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 09/10/2026 à 14:05

Le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, est arrivé hier à Pékin , et il a pour mission de convaincre la Chine de limiter ses exportations massives à bas coût vers l’Europe. L’excédent commercial chinois vis à vis de l’Union européenne gonfle d’un milliard d’euros par jour, un déséquilibre jugé intenable alors que Pékin inonde l’Europe de produits à bas coût. Après la phase de dialogue, Bruxelles pourrait devoir passer au bras de fer, via droits de douane renforcés ou restrictions ciblées, malgré le risque de représailles sur les terres rares. La question est de savoir si l’Europe peut réellement faire plier la Chine ou si elle devra assumer une confrontation commerciale durable. Débat entre Jean Marc Daniel, économiste et professeur à ESCP Business School et Franck Dedieu rédacteur en chef Économie à Marianne. On va pas se fâcher du 09 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.