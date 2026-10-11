Un terrain, deux acheteurs, qui est le véritable propriétaire? Focus sur le foncier en Afrique

information fournie par France 24 • 11/10/2026 à 22:37

Acheter un terrain, construire sa maison, investir les économies de toute une vie… et découvrir que la parcelle est revendiquée par quelqu'un d'autre. En Afrique, les conflits fonciers soulèvent des questions essentielles : comment vérifier qu'un vendeur est réellement habilité à céder un terrain ? Quelle différence entre un droit coutumier, une attestation et un titre foncier ? Et comment éviter les doubles ventes et les fraudes immobilières ?

Dans le Focus du Journal de l'Afrique de ce samedi 10 octobre, Fatimata Wane reçoit Pierre Djémis, juriste d'affaires internationales et fondateur de PKD Conseil, pour comprendre les failles du système foncier, notamment en Côte d'Ivoire, et les précautions à prendre avant d'investir.

Un entretien consacré aux droits des propriétaires, à la protection des familles et aux risques rencontrés par les diasporas africaines.