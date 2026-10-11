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Décolonisations : pourquoi le passé colonial divise encore la France ? Pascal Blanchard

information fournie par France 24 11/10/2026 à 22:27

Des premières révoltes contre l'ordre colonial aux indépendances africaines, puis aux conflits de mémoire contemporains, comment la France et les pays africains vivent-ils aujourd'hui avec cet héritage ? Dans son nouveau livre « Décolonisations, 1925-2026 : des chemins vers l'indépendance aux conflits de mémoire », coécrit avec Sandrine Lemaire et Nicolas Bancel, l'historien Pascal Blanchard retrace un siècle de bouleversements politiques, de luttes et de violences.

Dans le Journal de l'Afrique, il revient sur les répressions coloniales des années 1940, le basculement des indépendances africaines autour de 1960 et les débats qui traversent encore la société française, à l'approche de la présidentielle de 2027. Entretien avec Fatimata Wane sur France 24.

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