Washington rapatrie ses bombardiers déployés dans une base anglaise

Vue d'un bombardier B-1 Lancer de l'armée américaine, le 27 septembre 2026 sur la base de Fairford au Royaume-Uni ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Donald Trump a évoqué lundi la présence de "menaces" visant des bombardiers américains stationnés au Royaume-Uni, qui ont selon lui justifié de les retirer.

"Il y avait des menaces, alors plutôt que de tenter l'ennemi (...) nous les avons déplacés un peu, pas très loin", a déclaré le président américain à la presse à la Maison Blanche.

"Nous connaissons les personnes à l'origine de la menace", a affirmé le président américain avant d'ajouter : "ils sont liés à l'Iran".

Les États-Unis ont retiré leurs bombardiers stratégiques B-1 de la base aérienne britannique de Fairford, qui est au cœur d'une enquête antiterroriste aux multiples zones d'ombre.

La police britannique était intervenue le 27 septembre sur ce site dans le sud-ouest de l'Angleterre après le signalement de "trois véhicules suspects". Un vaste périmètre avait été bouclé et des dizaines de foyers évacués autour de l'aérodrome, qui était utilisé par l'armée américaine dans la guerre menée contre l'Iran.

À l'intérieur des véhicules, la police a dit n'avoir trouvé "aucun engin explosif", mais de l'essence "en quantité".

Londres avait mis en avant la semaine dernière des "indications claires" d'un rôle de l'Iran dans ce dossier, ce qu'a nié Téhéran.

"Tous les bombardiers américains qui avaient été déployés sur la base de (...) Fairford ont été redéployés vers leurs bases d'origine aux États-Unis", a indiqué dimanche le ministère américain de la Défense dans un communiqué dépourvu de détails.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a affirmé lundi avoir "confiance dans la sécurité de toutes les bases" américaines.

Selon le New York Times et CNN, qui citent des responsables américains sous couvert de l'anonymat, le rapatriement de la douzaine d'appareils encore sur place a été précipité par de nouvelles menaces jugées alarmantes.

Leur nature n'a pas été explicitée mais un responsable cité par CNN a évoqué un "événement réel".

Un autre a déclaré au New York Times que des "détails précis" avaient suscité "un sentiment d'urgence", au point que certains avions ont décollé sans attendre le déploiement des appareils devant les ravitailler en vol, selon le journal.

À un journaliste qui lui demandait lundi si la base de Fairford était "sûre", le porte-parole du Premier ministre Andy Burnham a répondu par l'affirmative. "Nous disposons de méthodes éprouvées pour défendre nos bases à travers le pays et dans le monde entier", a-t-il déclaré.

Six arrestations

Au total, six hommes de 23 à 25 ans ont été arrêtés en lien avec l'affaire: cinq Britanniques sur place, puis un ressortissant irano-britannique quelques jours après. Ils sont soupçonnés de "préparation d'un acte terroriste".

Tous ont été relâchés depuis sous contrôle judiciaire. "Je n'aurais pas fait ça", avait réagi le président américain Donald Trump après cettelibération.

Cette affaire fait l'objet d'une enquête "immensément complexe" qui suit "tous les angles possibles, y compris celui du rôle d'un État étranger", d'après la coordinatrice de la lutte antiterroriste britannique, Vicki Evans.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham prononce un discours à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 29 septembre 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

En juillet, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, avaient averti que toute base utilisée pour lancer des attaques contre la République islamique constituerait une "cible légitime", selon le quotidien Telegraph.

Mais Téhéran a nié "catégoriquement" toute implication, et pour le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, les autorités de Londres font "fausse route".

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré mercredi que son pays avait prévenu le Royaume-Uni que l'Iran planifiait une attaque contre une base britannique.

Depuis l'annonce en mars de l'utilisation du site de Fairford dans le cadre de la guerre contre l'Iran, des bombardiers et d'autres appareils américains y ont été vus en train de décoller et d'atterrir.

Cette base sert depuis la guerre froide de point d'appui à l'armée de l'air américaine. Elle a déjà été utilisée par Washington pour des opérations lors de la guerre du Golfe au début des années 1990 et de la guerre en Irak de 2003.