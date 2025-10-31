Budget 2026 : une folie fiscale ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 31/10/2025 à 14:05

Focus sur l’Assemblée nationale où le projet de budget 2026 fait grincer des dents. Entre le doublement de la taxe GAFAM, la ponction surprise sur les bénéfices des multinationales et la surtaxe d’impôt sur les sociétés, Bruno Retailleau dénonce une « folie fiscale ». Les grandes entreprises sont-elles devenues la cible privilégiée des députés ? Risque-t-on des représailles américaines ? Et surtout : ce budget est-il encore votable ? Réponse avec Cyprien Boganda, journaliste et chef de la rubrique éco-social à l'Humanité et Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama "On va pas se fâcher" du 31 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com