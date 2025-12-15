La dermatose nodulaire, une maladie liée à l'environnement?

information fournie par France 24 • 15/12/2025 à 19:00

La dermatose nodulaire est surtout transmise par les stomoxes, les mouches d'étable, qui se nourrissent du sang des animaux. Contrairement au chikungunya ou à la dengue, la maladie n'est pas transmise par un insecte qui a migré à la faveur du réchauffement climatique. Un animal infecté a été introduit en France puis les mouches ont propagé le virus. En revanche, avec les hivers plus doux, les mouches peuvent survivre plus longtemps dans l'année, ce qui rallonge la période à risque d'épidémie.