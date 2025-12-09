Thomas Mulliez, Président-directeur général de Veuve Clicquot, était l'invité de l'émission Ecorama du 9 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’héritage historique de Veuve Clicquot, son intégration au sein de LVMH , le poids du champagne sur les grands marchés internationaux, la position de la maison aux États-Unis, l’impact des taxes américaines, la place du marché français, ainsi que les perspectives face au ralentissement des expéditions en 2024 et aux enjeux de consommation pour les fêtes de fin d’année.
Thomas Mulliez (PDG de Veuve Clicquot) : "Nous sommes le numéro un du champagne sur le marché américain !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro