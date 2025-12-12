IA, Fed : les investisseurs ballottés entre optimisme et déception

information fournie par Ecorama • 12/12/2025 à 14:10

Entre l’optimisme suscité par la Réserve fédérale et les inquiétudes ravivées par Oracle, les investisseurs oscillent. La Fed a relevé ses prévisions de croissance tout en abaissant celles d’inflation, renforçant la confiance dans l’économie américaine et annonçant par ailleurs une injection de liquidités via l’achat d’obligations en janvier. Mais la publication décevante d’Oracle, avec un chiffre d’affaires cloud inférieur aux attentes et des dépenses en intelligence artificielle toujours plus lourdes sans impact immédiat sur les résultats, a provoqué une chute du titre et semé le doute sur la rentabilité future des investissements dans l’IA. L'analyse de Christian Parisot, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Ecorama du 12 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com