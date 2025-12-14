L'historienne Manon Bril s'est donné pour mission de rendre l'Histoire cool, accessible et même très drôle, tout en proposant des contenus très approfondis. Cette Youtubeuse aux 720 000 abonnés sur la chaîne "C'est une autre Histoire" est passionnée de vulgarisation et désormais adepte du stand-up dans son spectacle "300 000 ans", en tournée dans toute la France; elle était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Manon Bril: "l'idée de "Français de souche" est récente, et n'a aucune validité scientifique"
