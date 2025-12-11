Charles Marinakis, président de Century 21 France, était l'invité de l'émission Ecorama du 11 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’évolution du marché immobilier ancien, la confiance des ménages, le rôle des investisseurs, les perspectives de prix pour 2026 et l’impact de l’instabilité politique sur les projets immobiliers.
Charles Marinakis (Président de Century 21) : "C'est le moment d'investir dans l'immobilier !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
