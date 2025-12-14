Dermatose: la pression monte dans le Sud-Ouest, à la veille d'une visite de Genevard

Des agriculteurs bloquent l'A75 à hauteur de Sévérac-d'Aveyron, le 14 décembre 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Manifestations et barrages dans tout le Sud-Ouest, dont le blocage de Bordeaux dimanche soir: des éleveurs de bovins font monter la pression, avant la venue lundi en Occitanie de la ministre de l'Agriculture, dont ils contestent la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

"Il y a des nouveaux blocages en cours (...) ça continue et ça se développe", a déclaré à l'AFP Bertrand Venteau, président de la Coordination rurale, très remontée, comme la Confédération paysanne, contre l'abattage généralisé des bêtes des foyers affectés et pour exiger une large vaccination du cheptel français de 16 millions de bovins contre cette maladie non transmissible à l'homme.

Sur l'A64, bloquée depuis vendredi soir par des dizaines de tracteurs sur plus d'une centaine de kilomètres du Pays basque à l'est de Tarbes, des agriculteurs ont installé des sapins de Noël en signe de leur volonté de durer.

"On est partis pour passer les fêtes ici", "on ne lèvera pas le camp comme ça," a déclaré à l'AFP Cédric Baron, agriculteur-éleveur de bovins à Montoussin (Haute-Garonne), mobilisé à Carbonne, point de départ d'un précédent mouvement de protestation agricole en janvier 2024.

"Nous sommes en guerre. Tant que l'Etat ne renoncera pas à l'abattage massif, on sera là", prévient Cédric Nespoulos, producteur de bovins viande, dans le Tarn où une cinquantaine d'agriculteurs bloquent la nationale N88 à l'entrée de la rocade d'Albi

Un tracteur sur l'autoroute A75 lors d'un blocage organisé par des agriculteurs à Sévérac-d'Aveyron, le 14 décembre 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

A Millau, une vingtaine de tracteurs ont déversé lisier, foin, pneus et ordures devant et dans la cour de la sous-préfecture de l'Aveyron, selon un photographe de l'AFP.

D'autres agriculteurs se mobilisent près de Montpellier ou à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en attendant de nouveaux appels au blocage en soirée à Bordeaux et en Dordogne.

- "Aucun foyer actif" -

Sur les barrages, beaucoup de militants se disent "choqués" par les images des gaz lacrymogènes utilisés par les gendarmes en milieu de semaine en Ariège pour disperser les éleveurs qui bloquaient aux vétérinaires l'accès à la ferme touchée par le premier cas de DNC dans cette partie du pays.

Un agriculteur lors du blocage de l'A75 à hauteur de Sévérac-d'Aveyron, le 14 décembre 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

"Quand il y a une bête malade, tout le monde est d'accord pour l'abattre, mais tuer des troupeaux entiers, alors qu'il faut des années pour monter une génétique et monter un troupeau, on est totalement contre", a déclaré à l'AFP Christophe Guénon, éleveur de vaches et maraîcher en bio, près de Bordeaux.

Des agriculteurs bloquent un accès à l'A64 en signe de protestation, notamment contre la stratégie gouvernementale d'abattage total des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), le 14 décembre 2025 à Carbonne, en Haute-Garonne ( AFP / Germain MICHELET )

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, soutenue sur ce dossier par l'alliance syndicale majoritaire FNSEA-Jeunes Agriculteurs, défend "un protocole qui a très bien fonctionné", depuis l'apparition du premier cas en France de cette maladie, en juin, en Savoie. Elle a assuré samedi au journal Sud Ouest qu'il n'y avait "aucun foyer actif de DNC sur le territoire français".

Alors que M. Venteau estime que "c'est maintenant que la vaccination doit se décréter, sinon on va avoir un drame dans moins d'un mois" et "tout le sud de la Loire sera contaminé", la ministre a répondu dimanche sur Europe 1 que "le virus n'est pas aux portes de chaque élevage".

- Delga interpelle Lecornu -

Lundi, elle se rendra en Occitanie pour "assister aux débuts de la vaccination sur ce territoire" pour un million de bêtes, "parce que c'est le chemin pour lutter contre la maladie", mais le gouvernement reste très prudent quant à une possible généralisation de la vaccination.

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard, le 8 décembre 2025 à Rungis, près de Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Si on vaccinait tout le cheptel, ça placerait la France comme une zone à risque et donc ça ferait peser un risque économique sur toute la filière agricole", a plaidé dimanche Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie, invité du "Grand Jury" RTL/M6/Le Figaro/Public Sénat.

La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, a adressé dimanche une lettre ouverte au Premier ministre Sébastien Lecornu, jugeant "qu'il [était] temps pour [lui] d'intervenir afin de garantir, dans les plus brefs délais, un dialogue franc et sincère avec les agriculteurs de ce pays".

Des bottes de foin bloquent l'accès vers un centre commercial en signe de protestation, notamment contre la stratégie gouvernementale d'abattage total des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), le 14 décembre 2025 à Bordeaux ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Outre la gestion sanitaire de la crise actuelle, d'autres dossiers brûlants comme les accords commerciaux du Mercosur et la baisse annoncée du budget de la Politique agricole commune (PAC) européenne alimentent la colère des agriculteurs.