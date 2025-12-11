Alors que la Banque de France s’apprête à relever légèrement ses prévisions de croissance, la résilience de l’économie française continue d’interroger dans un climat politique et international incertain. Entre consommation atone, demande intérieure en perte de vitesse et débats budgétaires encore ouverts, la trajectoire économique du pays reste semée d’interrogations. Tandis que l’exécutif vise un déficit limité à 5 % en 2026, la question demeure : la France dispose-t-elle réellement des conditions pour confirmer ce rebond fragile ? Réponse avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 11 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
L’économie française résiste-t-elle vraiment ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
