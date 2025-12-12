Christophe Kullmann, directeur général de Covivio , foncière cotée sur le SBF 120 était l'invité de l'émission Ecorama du 12 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la stratégie de Covivio sur ses bureaux haut de gamme, la montée en puissance de son activité hôtelière en Europe, l’évolution des revenus locatifs, la performance boursière du titre et la pérennité du dividende. Ecorama du 12 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Christophe Kullmann (DG de Covivio) : "Sur l'année, nos actionnaires ont un rendement total de 17% !"
Valeurs associées
|53,900 EUR
|Euronext Paris
|+0,09%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
