Une Fed plus divisée que jamais ?

information fournie par Ecorama 11/12/2025 à 14:10

La Réserve fédérale américaine a procédé à une troisième baisse consécutive de ses taux directeurs, mais cette décision, loin de faire l’unanimité en interne, révèle une institution plus fracturée que jamais. Entre divergences profondes sur la trajectoire monétaire de 2026, prudence affichée par Jerome Powell et absence d’indications claires sur la suite du cycle d’assouplissement, la Fed entretient le flou. Dans un contexte de révisions économiques plus optimistes, une question domine : jusqu’où la banque centrale est-elle prête à aller dans la baisse des taux ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 11 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Banques centrales
FED

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

