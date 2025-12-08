 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan
information fournie par AFP 08/12/2025 à 20:18

Brigitte Macron à l'Élysée le 21 mai 2025 ( POOL / Christophe PETIT TESSON )

Brigitte Macron à l'Élysée le 21 mai 2025 ( POOL / Christophe PETIT TESSON )

Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, l'entourage de l'épouse du chef de l'Etat évoquant "une critique de la méthode radicale employée" par ce collectif.

Samedi soir, quatre militantes du collectif féministe #NousToutes, portant des masques à l'effigie de l'acteur avec la mention "violeur", ont interrompu son spectacle dans la salle parisienne des Folies Bergère, scandant "Abittan violeur", a rapporté cette organisation dans un communiqué.

Fin 2021, l'humoriste a été accusé de viol par une jeune femme qu'il fréquentait depuis quelques semaines. Après trois ans d'enquête, l'instruction a abouti à un non-lieu confirmé en appel en janvier, mais son retour sur scène est depuis contesté par des féministes protestant régulièrement aux abords des salles où il se produit.

Le lendemain de cette interruption, dimanche, Brigitte Macron est allée voir sa représentation parisienne, accompagnée de sa fille Tiphaine Auzière.

Sur une vidéo publiée lundi par le site de l'hebdomadaire Public, on voit la Première dame apporter son soutien à Ary Abittan en coulisses avant le spectacle.

"J'ai peur", lui dit-il. "S'il y a des sales connes on va les foutre dehors", lui répond Brigitte Macron, en riant. "Surtout des bandits masqués", ajoute-t-elle.

Le collectif #NousToutes a relayé cette vidéo sur son compte Instagram ainsi que des messages de soutien à son action de samedi soir. Sur le réseau Bluesky, le collectif a repris sur fond noir le mot-clé #salesconnes.

"Nous sommes profondément choquées et scandalisées. Les mots utilisés en disent long sur sa vision des choses, le message politique est extrêmement choquant", a réagi auprès de l'AFP une militante de #NousToutes Paris Nord ayant participé à l'action et se présentant sous le pseudonyme de Gwen. "C'est un crachat de plus sur les victimes et les associations féministes".

Interrogé par l'AFP, l'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron a assuré qu'il ne fallait "voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqués, le spectacle d'Ary Abittan samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène". "Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode radicale", a-t-on ajouté de même source.

Mais les critiques sont nombreuses.

Sur Instagram, Judith Godrèche a apporté son soutien au collectif avec ce message sur fond noir: "Moi aussi je suis une sale conne. Et je soutiens tous.tes les autres", a écrit la comédienne.

"Ces propos sont gravissimes", "une première dame ne devrait pas dire ça", a dénoncé sur BFMTV la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Au vu du non-lieu, Ary Abittan "peut remonter sur scène" et "les féministes ont le droit de donner leur avis là-dessus aussi", a-t-elle estimé.

"On a commencé par les droits des femmes +grande cause du quinquennat+, ça termine en les insultant", a fustigé sur X l'eurodéputée LFI Manon Aubry. "Il est temps que le couple Macron s'en aille".

Emmanuel Macron

Valeurs associées

BOLLORE SE
4,6520 EUR Euronext Paris -0,39%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

5 commentaires

  • 21:43

    Enfin, que t'en a dans le sac...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure s'exprime le 15 novembre 2025 à Trappes, en région parisienne, lors d'une convention du Front populaire 2027 sur l'éducation ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Budget de la Sécu: à la veille du vote, le gouvernement multiplie les mains tendues
    information fournie par AFP 08.12.2025 21:28 

    A la veille d'un scrutin qui s'annonce extrêmement serré, le patron du PS Olivier Faure a appelé ses députés à voter pour le projet de budget de la Sécurité sociale, menacé de rejet par les refus de LR et d'Horizons de le soutenir. De son côté, le gouvernement ... Lire la suite

  • Photo diffusée par l'Agence Kampuchea Press (AKP), le 8 décembre 2025, montrant des habitants évacués après des affrontements le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, dans la province d'Oddar Meanchey, au Cambodge ( AFP / Agence Kampuchea Presse (AKP) )
    Les affrontements reprennent entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 08.12.2025 21:23 

    La Thaïlande a mené lundi des frappes aériennes à la frontière avec le Cambodge, où un soldat thaïlandais et quatre civils cambodgiens sont morts, selon les deux camps, moins de deux mois après un cessez-le-feu chapeauté par Donald Trump. Le président américain ... Lire la suite

  • Le président du parti Horizons, Edouard Philippe, le 10 octobre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Budget de la Sécu: Édouard Philippe, le trouble-fête
    information fournie par AFP 08.12.2025 21:07 

    L'intransigeance d’Édouard Philippe va-t-elle faire trébucher Sébastien Lecornu ? En refusant d'avaliser le Budget de la Sécurité sociale, le président d'Horizons concentre les critiques au sein du "socle commun", de plus en plus sceptique sur sa stratégie vers ... Lire la suite

  • Un canon Caesar sur le site de l'usine d'armement franco-allemande KNDS de Bourges, le 21 mars 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    La Croatie commande 18 canons Caesar à la France et va moderniser ses Rafale
    information fournie par AFP 08.12.2025 21:06 

    La Croatie a confirmé lundi l'achat de 18 canons automoteurs français Caesar pour renforcer son artillerie, et s'est engagée à moderniser ses douze avions de chasse Rafale avec l'aide de la France, lors d'une visite du Premier ministre croate Andrej Plenkovic à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank