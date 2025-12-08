Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan

Brigitte Macron à l'Élysée le 21 mai 2025 ( POOL / Christophe PETIT TESSON )

Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, l'entourage de l'épouse du chef de l'Etat évoquant "une critique de la méthode radicale employée" par ce collectif.

Samedi soir, quatre militantes du collectif féministe #NousToutes, portant des masques à l'effigie de l'acteur avec la mention "violeur", ont interrompu son spectacle dans la salle parisienne des Folies Bergère, scandant "Abittan violeur", a rapporté cette organisation dans un communiqué.

Fin 2021, l'humoriste a été accusé de viol par une jeune femme qu'il fréquentait depuis quelques semaines. Après trois ans d'enquête, l'instruction a abouti à un non-lieu confirmé en appel en janvier, mais son retour sur scène est depuis contesté par des féministes protestant régulièrement aux abords des salles où il se produit.

Le lendemain de cette interruption, dimanche, Brigitte Macron est allée voir sa représentation parisienne, accompagnée de sa fille Tiphaine Auzière.

Sur une vidéo publiée lundi par le site de l'hebdomadaire Public, on voit la Première dame apporter son soutien à Ary Abittan en coulisses avant le spectacle.

"J'ai peur", lui dit-il. "S'il y a des sales connes on va les foutre dehors", lui répond Brigitte Macron, en riant. "Surtout des bandits masqués", ajoute-t-elle.

Le collectif #NousToutes a relayé cette vidéo sur son compte Instagram ainsi que des messages de soutien à son action de samedi soir. Sur le réseau Bluesky, le collectif a repris sur fond noir le mot-clé #salesconnes.

"Nous sommes profondément choquées et scandalisées. Les mots utilisés en disent long sur sa vision des choses, le message politique est extrêmement choquant", a réagi auprès de l'AFP une militante de #NousToutes Paris Nord ayant participé à l'action et se présentant sous le pseudonyme de Gwen. "C'est un crachat de plus sur les victimes et les associations féministes".

Interrogé par l'AFP, l'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron a assuré qu'il ne fallait "voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqués, le spectacle d'Ary Abittan samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène". "Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode radicale", a-t-on ajouté de même source.

Mais les critiques sont nombreuses.

Sur Instagram, Judith Godrèche a apporté son soutien au collectif avec ce message sur fond noir: "Moi aussi je suis une sale conne. Et je soutiens tous.tes les autres", a écrit la comédienne.

"Ces propos sont gravissimes", "une première dame ne devrait pas dire ça", a dénoncé sur BFMTV la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Au vu du non-lieu, Ary Abittan "peut remonter sur scène" et "les féministes ont le droit de donner leur avis là-dessus aussi", a-t-elle estimé.

"On a commencé par les droits des femmes +grande cause du quinquennat+, ça termine en les insultant", a fustigé sur X l'eurodéputée LFI Manon Aubry. "Il est temps que le couple Macron s'en aille".