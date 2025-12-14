A Millau, une vingtaine de tracteurs ont déversé dimanche lisier, foin, pneus et ordures devant et dans la cour de la sous-préfecture de l'Aveyron pour protester contre le protocole d'abattage total des cheptels en cas de dermatose nodulaire contagieuse.
Millau: des agriculteurs déversent des pneus et du lisier devant la sous-préfecture
