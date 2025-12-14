Tieb, mafé, alloco.. mais revisités à la façon Aistou Cuisine de son vrai nom Aïssatou Mbaye blogueuse culinaire autrice du livre "Ma cuisine d'Afrique" récompensé aux Gourmand World Cook-book Awards, pour le prix du meilleur livre de cuisine africaine au monde en 2025. Elle était l'invitée du journal de l'Afrique.
Aissatou Mbaye nous présente sa cuisine d'Afrique
