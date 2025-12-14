Un réseau de narcotrafic, qui faisait passer clandestinement du haschich en Espagne par hélicoptère en provenance du Maroc, a été démantelé dans le cadre d'une opération exceptionnelle, a annoncé la police espagnole samedi.
Un trafic de haschich par hélicoptère démantelé en Espagne
