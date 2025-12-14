Le temps d'une soirée, des musiciens, danseurs et comédiens en costume d'époque plongent les visiteurs dans la cour du roi Louis XIV, pour vivre Noël sous les dorures du Château du Versailles.
Soirée de Noël immersive sous les dorures du Château de Versailles
