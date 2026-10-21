Bourse : la revanche des oubliés

information fournie par Ecorama • 21/10/2026 à 14:00

Les valeurs défensives reprennent la main à Wall Street, portées par les inquiétudes persistantes autour de la tech et par un regain d’intérêt pour l’énergie, la santé, la consommation et les services aux collectivités. Les investisseurs se repositionnent sur des secteurs jugés plus résilients, dans un contexte de volatilité et de nervosité accrue. Reste à savoir si ce mouvement tiendra dans la durée, alors que les marchés cherchent encore un point d’équilibre. L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de Propos Utiles, était l’invité d’Ecorama du 21 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.