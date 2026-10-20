À Paris, des habitants émettent des doutes sur l'efficacité du couvre-feu qui a été reconduit ce mardi à partir de 23h00 par les autorités françaises afin de prévenir violences et pillages dans la capitale.
Couvre-feu : des Parisiens doutent de son efficacité
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