Des agents d'entretien retirent les graffitis de la statue de la place de la République à Paris alors qu'elle a été dégradée en marge de la mobilisation du 17 octobre. IMAGES
Des agents d'entretien nettoient la statue place de la République à Paris
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