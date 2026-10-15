Le président Volodymyr Zelensky a réclamé de l' "honnêteté" à ses alliés dans la guerre contre la Russie et demandé aux États-Unis de ne pas se tenir au côté de l'"agresseur", sur fond de regain de tension avec Washington. Notre chroniqueur Bruno Daroux, nous livre son analyse.
Zelensky demande aux États-Unis de ne pas se tenir au côté de "l'agresseur"
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