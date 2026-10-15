Même en temps de crise sur les carburants, la voiture électrique, qui occupe une place centrale au Mondial de l'automobile à Paris, peine encore à se faire une place auprès des consommateurs français. En cause, notamment, son prix.
Mondial de l'auto : l'électrique reste trop cher pour certains consommateurs
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