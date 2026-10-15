Présidentielle: Retailleau propose un débat à Edouard Philippe pour "confronter nos projets"

Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau a proposé un débat à son rival Édouard Philippe, le favori du bloc central dans les sondages, afin de "confronter nos projets devant les Français".

"Je vous propose que nous ayons ensemble un débat public, devant les Français, pour confronter nos convictions et nos projets", a écrit le patron de LR dans une lettre adressée au candidat d'Horizons, dont l'AFP a obtenu une copie.

"Je crois que nous avons tout à gagner à préférer une confrontation franche et transparente des idées aux discussions d'appareil", a souligné le sénateur vendéen, qui confirme ainsi son refus de participer à la réunion proposée par Édouard Philippe aux dirigeants de la droite et du centre pour début novembre.

Même s'il ne ferme pas la porte au dialogue, Bruno Retailleau prévient que "le rassemblement ne peut être un préalable qui conduirait chacun à renoncer à ce qu'il croit juste pour le pays".

"On a des projets différents que beaucoup de Françaises et de Français ne perçoivent pas forcément", a expliqué le candidat LR lors d'un point presse au Salon de l'automobile, où il a insisté sur la nécessité d'un débat pour que "les Français soient éclairés".

A la peine dans les sondages, dont l'un d'entre eux a placé mercredi le libéral David Lisnard pour la première fois devant lui, il a réaffirmé sa "détermination" à rester dans la course.

"C'est le yoyo, c'est à partir du mois de janvier, février, que là commencera la vraie campagne présidentielle", a balayé le patron des Républicains sur RTL.

"On est amené à travailler ensemble avec David Lisnard", a-t-il expliqué ensuite au Salon de l'automobile. "On a un certain nombre de propositions qui sont communes", a-t-il souligné.

Jusqu'ici rarement testé dans les enquêtes d'opinion, le maire de Cannes David Lisnard (ex-LR) est crédité de 6% d'intention de vote dans un sondage réalisé par Ifop-Fiducial pour LCI et Sud-Radio, contre 5% pour Bruno Retailleau, dans une hypothèse où Gabriel Attal (Renaissance) et Édouard Philippe sont tous les deux candidats, ainsi que Dominique de Villepin.

Dans ce sondage, Bruno Retailleau atteint son maximum à 8% des voix s'il se présente face à Gabriel Attal seul pour représenter le bloc central.

Comme le maire de Cannes, "je suis libéral en économie mais j'ai envie aussi d'avoir une dimension sociale, la droite, on a un cœur", a-t-il expliqué sur RTL, "on a beaucoup de misère en France (...), il y a un grand appauvrissement (...) et les services publics, pour moi, ça compte".

Lors de sa visite du Salon de l'automobile, il a appelé l'Union européenne à "se protéger beaucoup plus (et) arrêter l’invasion chinoise automobile".

"Sans industrie automobile, il n’y aura pas de réindustrialisation en France", a-t-il ajouté.